La Roma blinda Di Nunzio: primo contratto da professionista per il classe 2007

Tutto fatto per la firma del primo contratto da professionista per Alessandro Di Nunzio con la Roma. Il centrocampista classe 2007, gestito dall'agenzia di Francesco Totti e recente Campione d'Italia con l'Under 16, verrà iscritto anche alla rosa dell'Under 18 come sotto età. Altro grande risultato, e motivo di profonda gratificazione per un calciatore che in poco tempo è già diventato uno dei pilastri delle giovanili della Nazionale. E che nei mesi passati aveva attirato le attenzioni anche di diversi club importanti, come addirittura il Manchester United. Dopo il 2006 Marco Litti, si concretizza un altro rinnovo ampiamente meritato, con Di Nunzio che estende il suo legame con i colori giallorossi fino al 2026.