Roma, primo allenamento dopo la qualificazione in finale: in gruppo anche Llorente

A nemmeno 24 ore dalla qualificazione in semifinale di Europa League, la Roma torna in campo a Trigoria per preparare i prossimo impegni. La squadra di Mourinho, prima di partire per Budapest dove il 31 maggio affronterà il Siviglia, dovrà vedersela in campionato con la Salernitana, in casa lunedì alle 18:30, e con la Fiorentina, in data da destinarsi visti gli impegni europei di entrambe le squadre (la Viola è qualificata in finale di Conference). I giallorossi si sono allenati in palestra, per poi spostarsi sul campo e proseguire il lavoro atletico. In gruppo anche Celik, che ieri era stato sostituito per un problema muscolare, e Llorente. Lo spagnolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra durante il match contro l'Atalanta, Mourinho potrebbe provare ad affrettare il recupero per averlo a disposizione per la finale di Europa League.