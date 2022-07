Roma Primavera: Vicario torna al Numancia

In attesa nuove per il mercato in uscita della prima squadra, anche la Roma Primavera apre le porte verso l'esterno per Javier Vicario, difensore centrale mancino. Il classe 2002, lascerà Trigoria per tornare al Numancia, club dal quale era arrivato nella capitale nel 2020. Dopo una stagione da titolare nella quale ha collezionato 34 presenze e un assist nel campionato giovanile, il giocatore farà ritorno in Spagna.