La Roma ufficializza un nuovo rinforzo per la Primavera. Si tratta di Felix Afena-Gyan, attaccante ghanese proveniente dall’EurAfrica Football Club di Accra. Alberto De Rossi avrà quindi un attaccante in più per la sua squadra, che ultimamente sta faticando visti i tre pareggi consecutivi. Il club giallorosso ha presentato il diciottenne attraverso il proprio profilo Twitter, mentre posa con la maglia della Roma.