Roma Primavera, ufficiale il rinnovo di Joao Costa fino al 2026

La Roma guarda al futuro e inizia a blindare i talenti del settore giovanile. Il club ha ufficializzato sul profilo Twitter il rinnovo del contratto di Joao Costa fino al 2026. L'esterno classe 2005 è al momento fuori per infortunio, ma la società crede in lui. È finito nel mirino anche di Mourinho, infatti ha svolto diversi allenamenti con la prima squadra. Il portoghese continuerà la sua avventura a Trigoria almeno per i prossimi tre anni.