Roma Primavera, ufficiale il calendario 2023/24: si parte con la Fiorentina

È stato ufficialmente presentato il nuovo calendario 2023/24 per il campionato Primavera. A comunicarlo, è stata la Lega Serie A, che ha reso note le date e il programma completo delle partite che caratterizzeranno la nuova stagione sportiva. La Roma, incomincerà il suo campionato il 26 agosto contro la Fiorentina, in casa. L'ultima giornata, invece, vedrà la squadra giallorossa protagonista nel match contro il Bologna. Tra le altre gare di cartello, il derby con la Lazio è previsto al 16esimo turno, mentre con la Juventus si scenderà in campo il 4 novembre.