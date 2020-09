Roma Primavera, tamponi precauzionali per tutti dopo il caso Genoa

Nessuno allarmismo in casa Roma, soltanto la giusta cautela dopo quanto accaduto al Genoa. Il club giallorosso ha deciso di annullare l’allenamento della squadra Primavera e di sottoporre tutti a tamponi precauzionali. Una mossa, quella della Roma, fatta soprattutto dopo i tanti casi di calciatori positivi nella prima squadra del Grifone. Giocatori che nei giorni scorsi potrebbero essere stati a contatto durante alcune sedute di allenamento con i primavera rossoblù, scesi proprio nella Capitale domenica scorsa per affrontare la squadra di Alberto De Rossi. Pochissimi erano i primavera presenti oggi con Fonseca nell’allenamento odierno, nello specifico quelli che non hanno partecipato alla sfida del Tre Fontane vinta per 3 a 2. Una situazione che non preoccupa, ma che verrà monitorata attentamente dalla società, soprattutto in questo periodo di aumento di contagi anche nel mondo del calcio.