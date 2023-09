Primavera, respinto il ricorso della Roma: confermato il ko a tavolino con l’Empoli

I ragazzi di Guidi avevano vinto la gara sul campo e si ritrovano con tre punti in meno in classifica

Qualche settimana fa era arrivata la sconfitta a tavolino della Roma Primavera a causa di un uso errato dei giocatori fuoriquota. I giallorossi avevano presentato il ricorso, ma la Corte Sportiva d’appello lo ha respinto confermando il ko a tavolino contro l'Empoli, scrive Sportface. I ragazzi di Guidi avevano vinto la gara sul campo 3-5 e si ritrovano con tre punti in meno in classifica. Adesso la Roma ne ha 7 e si trova in settima posizione.