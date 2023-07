Roma Primavera, pareggio in amichevole contro il Lecco: gol di Falasca

I ragazzi di mister Guidi, passati in vantaggio, si fanno recuperare dalla squadra neopromossa in Serie B. Con questo match termina il ritiro pre campionato in Valle d'Aosta

Dopo la cocente sconfitta contro il proibitivo Cagliari, la Roma Primavera non riesce a trovare la vittoria, ma esce dal match contro il Lecco con un pareggio. La gara termina sull'1-1 con i ragazzi di mister Guidi che, passati in vantaggio grazie alla magistrale punizione di Falasca, si sono fatti agguantare nei minuti finali dalla rete di Doudou. L'amichevole chiude il ritiro pre stagione dei giallorossi a Saint-Vincent, in Valle d'Aosta. Questi giorni sono stati sicuramente utili per mettere in pratica i nuovi dettami tattici in vista della prossima impegnativa stagione.