Roma Primavera, Pagano: “Vittoria con qualità. Grazie a Mourinho per l’esordio”

Tra i protagonisti del successo in Supercoppa anche il giovane talento giallorosso che non può dimenticare la gioia della prima all'Olipico: "È stata una cosa indescrivibile"

La Roma Primavera vince e convince nella finalissima di Supercoppa contro il Lecce. La squadra, allenata da mister Guidi, ha offerto un bel gioco per gran parte della sfida, sprecando anche diverse opportunità da buona posizione. Tra i protagonisti c'è stato anche Riccardo Pagano, fresco d'esordio in Serie A con la maglia giallorossa. Ecco le sue parole:

La vittoria? "Tanta soddisfazione, affrontavamo una squadra che l'anno scorso sopratutto in campionato ci ha dato un a bella batosta, noi non ce lo siamo dimenticati. Oggi abbiamo messo in campo quella rabbia e quella qualità che serviva per portare a casa questo trofeo.