Roma Primavera, ufficiale il rinnovo fino al 2026 di Pagano

La Roma continua a puntare sui prodotti del settore giovanile. Il club ha ufficializzato il rinnovo di Pagano con un post sui social: "Congratulazioni Riccardo". Il centrocampista si lega ai giallorossi fino al 2026. Mourinho in questo anno e mezzo ha puntato molto sui giovani e il classe 2004 sta facendo molto bene con la Primavera di Guidi. Può giocare come centrocampista centrale, ma all'occorrenza anche come trequartista. E' stato suo il gol nell'ultima sfida pareggiata 1-1 contro l'Atalanta.