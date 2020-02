Roma Primavera, Nigro: “Abbiamo lavorato sui nostri errori per ritrovare fiducia”

Gennaro Nigro, calciatore della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni di Roma TV al termine della sfida vinta dai giallorossi al Tre Fontane per 2 a 1 sulla Fiorentina. Queste le sue parole:

Una gara difficile, era importante vincere dopo gli ultimi risultati…

“Per noi sono state due settimane difficili, in allenamento abbiamo lavorato sugli errori che ci hanno portato a perdere le ultime gare. Era fondamentale vincere oggi per ritrovare anche un po’ di fiducia per il futuro“.

Oggi hai giocato a centrocampo, che partita è stata per te?

“Una gara complessa, conoscevamo le loro qualità, sono bravi a pressare per 90 minuti. Ogni giocatore si doveva adattare, io gioco in qualsiasi ruolo per la squadra. Sono contento per la vittoria, guardiamo avanti“.

In casa andate bene, in trasferta invece trovate più difficoltà…

“È sempre complicato in trasferta, qui al Tre Fontane siamo più abituati, anche alle misure del campo. Siamo pronti per i prossimi impegni, dobbiamo prendere altri tre punti“.