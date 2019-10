Roma Primavera, niente Mondiale per Calafiori: l’esterno non si unirà all’Under 17

Niente Mondiale Under 17 per Riccardo Calafiori. L’esterno basso della Roma Primavera di Alberto De Rossi non si unirà alla spedizione di Nunziata per la rassegna iridata che si giocherà in Brasile dal 26 ottobre. Nel comunicato ufficiale il ct ha voluto fare riferimento anche agli esclusi: “Dispiace sempre dover rinunciare a dei ragazzi che con noi hanno costruito questo percorso: non smetterò mai di ringraziarli. Ma questo è l’onere di ogni allenatore, che è obbligato a fare delle scelte, tenendo conto che i posti a disposizione sono 21”. Nella lista diramata non figura nessun calciatore romanista e, come ampiamente previsto, non c’è neanche il gioiello interista Sebastian Esposito, trattenuto da Conte a Milano dopo il grave infortunio di Alexis Sanchez. Questa la lista ufficiale:

Portieri: Manuel Gasparini (Udinese), Marco Molla (Bologna), Filippo Rinaldi (Parma);

Difensori: Christian Dalle Mura (Fiorentina), Francesco Lamanna (Cremonese), Lorenzo Moretti (Inter), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Lorenzo Pirola (Inter), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona), Tommaso Barbieri (Novara);

Centrocampisti: Riccardo Boscolo Chio (Inter), Andrea Capone (Milan), Michael Brentan (Sampdoria), Samuele Giovane (Atalanta), Gaetano Pio Oristanio (Inter), Simone Panada (Atalanta), Franco Tongya Heubang (Juventus);

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Nicolò Cudrig (Monaco), Wilfried Degnand Gnonto (Inter).