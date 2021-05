Roma Primavera, Morichelli rinnova fino al 2024 – FOTO

Il difensore della formazione di Alberto De Rossi festeggia sui social dopo il prolungamento

Raul Morichelli rinnova il suo contratto con la Roma fino al 2024. Il difensore giallorosso ha pubblicato le foto della firma su Instagram, scrivendo questo messaggio: "Sono contento di poter comunicare che ho firmato il contratto fino al 2024 con la Roma. Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia per esserci sempre stata e a Diego Tavano e Tiziano Topa (i procuratori, ndr) per avermi accompagnato in questo percorso. Dedico questo momento in special modo a tutta la mia famiglia e Alice Caterbi (la fidanzata, ndr)". Assieme a Morichelli e ai suoi agenti, al momento del rinnovo c'era anche Morgan De Sanctis.