Roma Primavera, Matteo Falasca saluta: il classe 2004 ceduto al Sassuolo

il giovane terzino della squadra di mister Guidi, lascia la Capitale per vivere una nuova esperienza in neroverde. Dopo Missori e Volpato, un altro talento giallorosso approda in Emilia

Continua il filo di mercato che lega Roma e Sassuolo per quanto riguarda i giovani. Dopo le cessioni di Missori e Volpato, anche Matteo Falasca, giovane talento della Primavera giallorossa, è pronto ad approdare in Emilia. A ufficializzare l'accordo, è stata la stessa agenzia che cura gli interessi del giocatore, la GRSports. Il terzino classe 2004, la scorsa stagione, si è guadagnato la convocazione di José Mourinho in prima squadra senza, però, mai esordire con la maglia giallorossa. Oggi le strade tra la Roma e Falasca si separano con il giovane che ha già firmato il suo nuovo contratto con il Sassuolo.

