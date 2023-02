Roma Primavera, Louakima rinnova fino al 2025

Il sodalizio tra Roma e Louakima prosegue, il terzino francese rinnova fino al 2025. Come annunciato con un post sui canali social, il club giallorosso si è assicurato il talento classe 2003 per altri due anni. Cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain, è stato acquistato dalla Roma nel 2020. Nella presente stagione in Primavera, è uno dei pilastri difensivi della formazione di Guidi, con un totale di 14 presenze e due assist all'attivo.