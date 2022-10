Roma primavera, Guidi: “La nostra partita peggiore, ma c’era rigore su Cassano”

Che partita è stata? "Una partita che non mi è piaciuta. Penso che sia stata la peggiore di questo inizio di stagione. Anche perché abbiamo regalato il primo gol per una grossa ingenuità e sono regali che mettono in salita una gara. Su queste sbavature dobbiamo assolutamente crescere, dobbiamo migliorare. E dobbiamo farlo anche in fretta, altrimenti rischiamo di precluderci tutto quello che di buono i ragazzi stanno facendo, anche nelle singole partite. Dopo il gol, penso che abbiamo disputato un buon primo tempo: siamo riusciti a ribaltare il match, facendo sempre la gara, premendo, mantenendo sempre il possesso, senza rischiare niente se non in una mischia sul finire di tempo. Nella ripresa avremmo potuto subito chiudere la gara, su quell'episodio dove - anche rivedendo le immagini - c'era rigore su Cassano. Poi però la gestione dei restanti minuti non mi è piaciuta, perché la squadra si è disunita e, soprattutto, non mi è piaciuto qualche atteggiamento di quelli che sono subentrati. Perché forse non hanno capito l'importanza di ogni singolo pallone. Soprattutto, ogni singola situazione di gioco è un'opportunità per mettersi in mostra, per crescere, per migliorare. E quindi su questo batteremo, perché sconti non ne faremo a nessuno: lo sport è competizione ed è giusto che in campo vadano coloro che sono più pronti".