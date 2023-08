Roma Primavera, Guidi: “I ragazzi sono maturi, sanno dell’importanza della gara”

"Il campionato si avvicina a quello della riforma della prossima stagione dove il Primavera tornerà ad essere under 20. C’è possibilità di far giocare più fuori quota e sostituirli con altri fuori quota dalla panchina. Il Campionato dal punto di vista di esperienza e impatto fisico sarà maggiore. Questa regola ci da un anno in più di formazione per il calciatore. Non più 19 anni per essere pronti per la prima squadra, ma un anno in più di formazione che può essere determinante non solo dal punto di vista tecnico-tattico ma anche dalla maturazione fisica del ragazzo."