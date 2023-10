Roma Primavera, Guidi: “Contro il Milan sarà una partita difficilissima”

Il tecnico: "Giochiamo a Trigoria. Deve essere motivo di grande spinta, dobbiamo vendere cara la pelle perché in casa nostra deve essere difficile per tutti"

I ragazzi come stanno? "I ragazzi che si sono allenati con noi lo hanno fatto molto bene. Chiaro che con pochi giocatori a disposizione perdi un po' il senso di squadra, ma ti dà il tempo per migliorare singolarmente. Siamo contenti, domani ci aspetta una gara difficile contro la miglior squadra del campionato".

Si aspettava un inizio così del Milan? "Mi aspettavo questo exploit, conoscendo le individualità e la qualità del gruppo. Quest'anno partono avvantaggiati rispetto alle altre. Hanno un grande talento e abilità tecnica, quest'anno lo dimostrano le prestazioni sia in campionato sia in Europa e riescono a interpretare le due fasi con grande efficacia e da squadra".

Che sensazione prova nel giocare a Trigoria? "Ci ho giocato solo una volta lo scorso anno contro l'Inter perché il Tre Fontane era chiuso ed è come giocare a casa. Trigoria è casa nostra, dove ci alleniamo e dove tanti dei ragazzi giocano sin da piccolissimi. Questo per noi deve essere un fattore e un valore assoluto, domani siamo a casa nostra. Deve essere motivo di grande spinta, dobbiamo vendere cara la pelle perché in casa nostra deve essere difficile per tutti".