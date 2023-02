Roma primavera, Guidi: “Col Torino bella partita, dobbiamo lavorare mentalmente”

La Roma primavera attraversa un momento complicato e di flessione, soprattutto nei risultati. Domani i giallorossi affrontano il Torino in un vero e proprio scontro diretto per riagguantare la testa della classifica, occupata dal Lecce che però dovrà giocare anche lui domani mattina. Il tecnico dei capitolini Federico Guidi ha parlato della sfida con i granata ai canali ufficiali del club: "Il Torino è una squadra creata per vincere il campionato, abbiamo gli stessi punti. Sarà una partita bella da giocare, ci saranno giocatori con grande potenzialità, è un test importante per vedere a che punto siamo".