Roma primavera, Guidi: “Buona prestazione”. Mirra: “Puniti da un episodio”

La Roma primavera perde in casa della Juventus per 1-0 una partita equilibrata fino alla fine, con la rete decisiva di Rizzo arrivata solamente al 76'. I giallorossi falliscono così il sorpasso in vetta ai danni della Fiorentina, che ha poi pareggiato con il Milan 1-1. Nel postpartita le parole del tecnico Federico Guidi: “Sono soddisfatto della prestazione della squadra, la Juventus è una squadra con qualità tecnica e, per lunghissimi tratti della partita, abbiamo creato tante occasioni e concesso veramente poco. Al di là del risultato, c’è da dire che i ragazzi hanno messo in campo una buona prestazione, poi è chiaro che ci sia qualcosa da migliorare. Questo sono cose di campo, è normale che ci siano cose da limare. A volte siamo stati poco lucidi nella scelta, potevamo concludere davanti alla porta in maniera più efficace, la squadra produce tanto e dobbiamo finalizzare. Quando produci tante occasioni, è sinonimo che la prestazione sia stata fatta nella direzione giusta”. Parola poi anche a Jacopo Mirra:“Abbiamo improntato la partita nel modo giusto, siamo stati per larghi tratti nella loro metà campo, siamo stati puniti da un episodio. Dal campo, quando ha tirato il giocatore della Juventus, c’era un giocatore che ostacolava De Marzi, ma l’arbitro ha deciso così. Questo episodio ci ha punito, però la partita è andata abbastanza bene”.