Roma Primavera, la grinta di Calafiori: “Sabato da dimenticare. Tornerò presto” – FOTO

Dopo il post su Instagram condiviso da Alessio Riccardi, anche il difensore della Primavera romanista, Riccardo Calafiori, analizza la sconfitta nel derby contro la Lazio, approfittando dell’occasione per tranquillizzare gli animi dei tifosi giallorossi riguardo il suo infortunio: “Un sabato da dimenticare, in cui ci è andato tutto storto, abbiamo giocato un derby assolutamente al di sotto delle nostre aspettative e siamo stati anche sfortunati nei vari episodi.Fa davvero male perdere una partita così importante,soprattutto per chi ama questi colori,in questo modo,ma allo stesso tempo sono sicuro che ci darà la giusta carica per ricominciare già dalla prossima partita… Per quanto riguarda l’infortunio dopo aver fatto gli accertamenti si è capito che non era nulla di grave e presto sarò di nuovo campo…Grazie a tutti per i messaggi e Sempre Forza Roma”.