Roma, primavera femminile in finale scudetto: Inter ko, domenica c’è la Juventus

I gol di Tarantino e Boldrini mandano la Roma all'ultimo atto delle Final Four: tra pochi giorni potranno difendere il titolo contro le bianconere

Un'altra soddisfazione per la Roma femminile. Domenica la prima squadra si giocherà la Coppa Italia contro il Milan, ma anche la primavera avrà un appuntamento storico. Oggi infatti le giallorosse - campionesse d'Italia in carica - hanno superato 2-0 l'Inter nella semifinale scudetto e proprio domenica affronterà la Juventus nella finale per il titolo. I gol di Tarantino e Boldrini spediscono la Roma primavera all'ultimo atto della Final Four, con orario fissato alle 16.30.