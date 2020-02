Roma Primavera, D’Orazio: “L’andata ci ha reso le cose difficili. Abbiamo dato le risposte giuste”

Ludovico D’Orazio, esterno della Roma Primavera, è intervenuto ai microfoni di Roma TV per commentare la partita vinta contro l’Hellas 3 a 1 al Tre Fontane. Il risultato però non ha permesso alla squadra di continuare il percorso in Coppa Italia. Queste le sue parole:

Avete sfiorato l’impresa.

“Purtroppo il 2-0 dell’andata ci ha reso le cose più difficili, ci ha complicato le cose. Abbiamo fatto tre gol ma non sono bastati. Dopo i primi 55’ abbiamo un po’ abbassato i ritmi, abbiamo avuto le ultime occasioni negli ultimi minuti ma era troppo tardi”.

Ora bisogna ripartire in campionato.

“In settimana il mister ci ha chiesto qualcosa in più, oggi non abbiamo passato il turno ma abbiamo comunque conquistato una grande vittoria, al di là del passaggio del turno la risposta c’è stata”.