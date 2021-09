Roma Primavera, domenica sfida con il Verona a Trigoria

I ragazzi di Alberto De Rossi sfideranno i scaligeri per la quarta giornata di campionato

Prima del derby, ci sarà da fare il tifo per i ragazzi della Primavera della Roma. La squadra giallorossa giocherà domenica alle 10.45 contro il Verona. La partita sarà valevole per la quarta giornata di campionato. La gara si disputerà al centro sportivo di Trigoria. L'accesso però non sarà aperto al pubblico. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Milan, la squadra di Alberto De Rossi dovrà ritrovare la giusta condizione per tornare a vincere.