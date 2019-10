Roma Primavera, De Rossi: “Voglio una squadra equilibrata”

La Roma Primavera, dopo la brutta prestazione con la Fiorentina nell’ultima gara, cerca il riscatto. Queste le parole di Alberto De Rossi alla tv del club in vista del match con il Bologna:

Abbiamo fatto due riunioni prima della gara, non solo una come facciamo di solito, e stiamo rivalutando tante cose. Le difficoltà di queste tre partite le abbiamo avute anche prima e per questo ci stiamo lavorando da parecchio”.

Il Bologna somiglia alla Roma, crea tanto ma subisce tanto.

“Ma il campionato Primavera è un po’ tutto così. Stanno venendo fuori squadre con tanta mentalità offensiva con tanti gol fatti e tanti gol presi, questo non va bene per nessuno perché ogni squadra deve trovare il suo equilibrio. Sarebbe facile dire facciamo gol e non prendiamolo. L’obiettivo è essere una squadra propositiva e che crea tanto, ma molto equilibrata”.

Che partita si aspetta?

“Basta guardare i numeri, sarà una partita frizzante. Io vorrei una squadra solida, organizzata e che sappia fare bene le due fasi. Non è solo un fatto di mentalità, ma bisogna esserci in mezzo al campo. C’è bisogno di connessione tra i reparti e dentro i reparti. Ci stiamo allenando tanto e speriamo di ottenere una vittoria domani e poi continuare a lavorare durante la sosta fino a quando non riusciremo ad equilibrare la squadra. Sono problemi che abbiamo avuto anche due anni fa e speriamo di superarli anche quest’anno”.