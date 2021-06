Roma Primavera, De Rossi: “Tante partite ravvicinate, difficile prepararci bene”

Il tecnico giallorosso ha parlato in vista del match di domani contro il Sassuolo

Che partita è stata contro la Sampdoria? "A me come allenatore, a noi come staff, ci è rimasto che dobbiamo continuare ancora di più ad allenarci, su questa qualità che poi non è una qualità di subire troppo su calcio da fermo. Questo mi rimane, poi le altre considerazioni le lasciamo alle immagini. Abbiamo fatto di nuovo una grande partita contro la seconda in classifica".