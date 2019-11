Roma Primavera, De Rossi: “Speriamo di rivedere presto Calafiori in campo”

Alberto De Rossi, tecnico della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni di Roma TV per commentare la sconfitta nel derby contro la Lazio. Queste le sue parole:

Tante occasioni per la Roma, ma vince la Lazio.

“Si sbaglia qualche passaggio, facciamo errori di precisione e la squadra si sbilancia, perde fiducia, come accaduto nel secondo tempo. Noi giochiamo, loro segnano, è una cosa che non deve succedere. Il passaggio si può sbagliare, ma dobbiamo migliorare mentalmente, se dobbiamo giocare 100 palloni li dobbiamo giocare bene”.

La Lazio aspettava dietro, la Roma è rimasta ordinata, ma cosa è successo nel secondo tempo?

“La squadra si è scomposta, ha perso fiducia. Non era facile perché la Lazio era chiusa, abbiamo provato a cambiare qualcosa ma senza trovare equilibrio. Abbiamo faticato col secondo attaccante, siamo abituati al 4-3-3, ma dobbiamo perdere quest’abitudine, stiamo provando il 4-3-1-2 e vogliamo farlo vedere al più presto”.

La Roma resta una squadra forte nonostante la sconfitta.

“Certo, il primo tempo siamo stati molto bravi, ma i ragazzi devono imparare che contano i tre punti e non bisogna prendere gol. Bisogna curare bene la fase di non possesso”.

Calafiori come sta?

“Ora ci saranno gli esami, il ragazzo è andato in clinica. L’infortunio non dovrebbe essere gravissimo, qualcosa c’è stato, ma niente di troppo allarmante. Speriamo di rivederlo presto in campo “