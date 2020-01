Roma Primavera, De Rossi: “Siamo in un periodo delicato. La Samp è organizzata”

Alberto De Rossi, tecnico della Roma Primavera, è intervenuto ai microfoni di Roma TV per presentare la sfida che i suoi affronteranno domani in trasferta contro la Sampdoria, con il calcio di inizio fissato alle ore 11. Queste le sue parole: “Fuori casa abbiamo ottenuto risultati con squadre forti, le nostra concentrazione deve rimanere alta con chiunque. Con l’atteggiamento giusto possiamo vincerle tutte, ma non è sempre è stato così. La Sampdoria è una squadra forte ed organizzata, in cui ci sono tanti ragazzi che conosciamo e che secondo me sono già pronti per andare a giocare nel campionato degli adulti. E’ una squadra temibile con giocatori che possono risolvere la partita in ogni momento. Servirà maggior attenzione da parte nostra. E’ un momento particolare in cui possiamo accorciare in classifica ma non dobbiamo guardare le altre. Il periodo è delicato e lo affronteremo al massimo come sempre“.