Roma Primavera, De Rossi: “Se giochiamo di gruppo siamo irresistibili”

Il tecnico giallorosso presenta la sfida con Sampdoria: "Da prendere con le molle, hanno la coppia d'attacco più forte"

Domani alle 13 la Primavera di Alberto De Rossi torna in campo per sfidare la Sampdoria in trasferta. Il tecnico giallorosso presenta la sfida che dovrà ridare continuità alla Roma dopo la bella vittoria contro la Juventus:"Più che una vittoria siamo tornati alla normalità, a una squadra che vive la partita, affronta l'avversario a viso aperto, non come abbiamo fatto a Bologna e Firenze dove abbiamo fatto le nostre peggiori prestazioni. Ci sono momenti dove ogni squadra subisce, quello è stato il nostro momento negativo”, le parole del mister giallorosso ai canali ufficiali del club.