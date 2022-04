Roma Primavera, De Rossi: “Regalati 20 minuti al Napoli che sono stati fatali”

Le parole del mister: "Sarà una bella battaglia perchè sono tutte squadre di alta e media classifica e tutte stanno accusando questi due tre risultati negativi che ti portano poi a non essere sereni"

Alberto De Rossi ha parlato ai microfoni di RomaTv+ alla vigilia della sfida contro il Genoa, in programma domani alle 11. La Primavera arriva dalla sconfitta in casa contro il Napoli ma è già qualificata ai play off. Ecco le sue parole.