Roma Primavera, De Rossi: “Quando si alza il livello perdiamo qualcosa”

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato nel post della sfida con persa con il Torino. Dopo la netta vittoria sul Chievo, i giallorossi non riescono a rispondere a Inter e Atalanta, rispettivamente vincitrici contro Fiorentina e Juventus. Queste le parole del tecnico romanista a Roma TV:

“Si è riproposta una situazione che dobbiamo risolvere, non sappiamo difendere quando il match si alza di livello, perdiamo i contrasti, non recuperiamo i palloni. Dobbiamo fare delle considerazioni. È vero che ci piace giocare a calcio, ma non è che dobbiamo fare 5-6 gol a partita per vincerne una, su questo dobbiamo migliorare. La partita la stavamo facendo ma, se cambia, i ragazzi devono sapere che ce ne sono tante al suo interno, su alcune cose siamo ancora in ritardo. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, buttavano la palla dentro e la tiravano in quella maniera, abbiamo preso gol evitabili. È vero che lavoriamo molto sull’estro, sulla fantasia, sulla tecnica ma bisogna allenarci con attenzione”.