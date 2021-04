Roma Primavera, De Rossi: “Pareggio giusto. Non ci siamo mai illusi, ma ci manca lucidità”

La Roma Primavera rallenta ancora. Oggi i giallorossi non sono andati oltre l’1-1 con la Fiorentina dell’ex Aquilani, che serve la beffa e soprattutto offre il sorpasso alla Sampdoria che ora è prima. La squadra di Alberto De Rossi perde il primato e vede avvicinarsi anche l’Inter. Il tecnico della Roma commenta il match ai canali ufficiali del club:

E’ stata una partita in cui le due squadre si sono affrontate a viso aperto

Ce l’aspettavamo così aperta, sono due squadre che giocano. Provano più ad attaccare che a difendere. Mi sarebbe piaciuto avere più equilibrio per la mia squadra perché certe volte siamo stati colpiti in contropiede e abbiamo tremato. Ci teniamo questo pareggio preso con le unghie e con i denti, è un risultato giusto.

E’ stato efficace l’apporto dei giocatori dalla panchina

Con i 5 cambi il campionato Primavera è totalmente cambiato, è mezza squadra. Mettere 5 giocatori freschi cambia la partita. Per arrivare in fondo a questa stagione dobbiamo far crescere più giocatori possibili perché nei momenti che conteranno i ragazzi determinanti saranno quelli che entreranno dalla panchina.

E’ arrivato questo pareggio, manca freddezza davanti? Probabilmente l’anomalia era la partenza della Roma in questa stagione. Anche altre realtà dovevano esplodere

Non ci siamo mai illusi, era bellissimo vederci lassù ma non ci siamo mai illusi perché le squadre si rimettono a posto con il mercato. Stiamo ancora cercando quel filo conduttore che ci ha portato a tante vittorie consecutive. Credo che sia replicabile ma non è facile in tutte le partite mettere sul campo lucidità e freddezza che adesso non abbiamo.