Roma primavera, De Rossi: “Ora riacceleriamo. Ogni gara un’occasione di crescita”

Il tecnico giallorosso alla vigilia dell'ultima giornata della regular season contro la Fiorentina: "Vogliamo finire in bellezza e collegarci alle finali. E c'è sempre un momento di crescita"

Domani alle 14 la Roma primavera chiude la regular season con il match contro la Fiorentina. Una partita in cui gli obiettivi per le due squadre sono diversi: i viola devono vincere per centrare i playoff, i giallorossi sono già certi del primo posto. "Ogni partita è una verifica per i ragazzi, momenti importanti per capire certi errori o cose fatte bene per lavorarci ancora di più. Ogni partita ti lascia delle considerazioni da fare, positive o negative, sono sempre momenti di crescita per i nostri ragazzi", le parole del tecnico Alberto De Rossi ai microfoni dei canali ufficiali del club.