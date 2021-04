Roma Primavera, De Rossi: “Non mi aspetto una Lazio dimessa” – VIDEO

Il tecnico giallorosso: "All'andata fino al 3-0 i biancocelesti avevano ribattuto colpo su colpo. Sarà una bella partita"

Domani alle ore 13 è in programma il derby Primavera tra Roma e Lazio . Il tecnico giallorosso Alberto De Rossi l'ha presentato così ai canali ufficiali del club:

All'andata, sull'1-0, c'è stato un contropiede dove abbiamo rischiato di prendere gol. Poi è uscita la nostra forza, ma la gara era in bilico: fino al 3-0 la Lazio aveva ribattuto colpo su colpo. Non mi aspetto una Lazio dimessa, ma la squadra che è arrivata in finale di Coppa Italia. Mi aspetto una bella partita.