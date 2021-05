Roma Primavera, De Rossi: “La squadra non raccoglie ciò che produce”

Il tecnico giallorosso dopo la sconfitta con l'Inter: "Dobbiamo reagire, abbiamo due partite difficilissime"

Il tecnico della Primavera Alberto De Rossi è intervenuto ai microfoni di Roma Tv, commentando la recente sconfitta per 1-3 rimediata contro l'Inter (ora solitaria in vetta) e gettando uno sguardo alle prossime due partite contro Cagliari ed Empoli, fondamentali per tentare l'ultima scalata allo scudetto. Queste le sue parole:

L'Inter? La prestazione c'è stata, ma il risultato non ha premiato il nostro sforzo. Per larghi tratti abbiamo fatto bene, poi i momenti cruciali loro li hanno sfruttati e hanno vinto. Non dimentichiamoci che avevamo davanti una squadra molto forte e se non stai attento vai incontro a quello che è successo. Dobbiamo reagire. Avevamo trovato entusiasmo con la vittoria contro il Torino, non sono preoccupato per la classifica, ma che la squadra non raccolga quanto produce. La classifica si sta accorciando, ma noi dovremo capovolgere questa situazionme.