Roma Primavera, De Rossi: “Il Verona va preso con le molle, dovremo essere aggressivi”

Domani alle 12 la Roma Primavera torna in campo per sfidare il Verona in Coppa Italia, nel remake del match dei ‘grandi’ di domenica scorsa. Alla vigilia degli ottavi di finale al Tre Fontane, il tecnico Alberto De Rossi ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso: “Il Verona è una squadra forte, che ha mantenuto alcuni giocatori e lo stesso allenatore dalla passata stagione, che è stata trionfale per loro. Hanno raggiunto la finale di Coppa Italia dalla Primavera 2 e sono stati protagonisti nel loro campionato. E’ una squadra che gioca, con un telaio e delle idee e che andrà presa con le molle. Dovremo essere aggressivi: se li lasciamo giocare, anche loro hanno le loro armi”.