Roma Primavera, De Rossi: “Ho visto grinta e sacrificio. Mi è piaciuto questo atteggiamento”

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato al termine della partita vinta di misura 2 a 1 contro la Fiorentina, grazie alle reti di Riccardi ed Estrella e grazie ai miracoli di Parodi. Queste le parole del tecnico romanista a Roma TV:

De Rossi, questo è un successo importante…

“Sono veramente contento, venivamo da un brutto momento, con prestazioni incostanti. Una altalenanza di risultati che sta determinando la nostra classifica che non è delle migliori e con questa vittoria rimaniamo nelle prime sei posizioni“.

In questa partita la Roma ha giocato da gruppo e ha saputo soffrire. E’ stata questa la chiave?

“Sì, dopo le ultime gare ci siamo confrontati e abbiamo chiesto ai ragazzi di reagire e loro oggi hanno tirato fuori qualità come la grinta, la determinazione, il sudore, il sacrificio e il saper combattere l’uno per l’altro. Mi è piaciuto molto“.

Adesso servirà la disponibilità di tutti…

“Gennaio è un po’ difficile per tutti. In queste pause natalizie ci siamo allenati fino al 31 dicembre, probabilmente è un po’ troppo, oggi ho visto i ragazzi stanchi“.

Come si spiega il rendimento in trasferta e cosa si aspetta nella sfida con il Bologna?

“Sarà una gara delicata che determinerà il nostro campionato. Con una vittoria potremmo lanciarci verso le prime posizioni, sta a noi cambiare questo percorso ed indirizzarlo. Devo dire che in alcuni campi è complesso giocare come noi sappiamo fare, anche per le dimensioni del campo. A Verona la squadra di casa era a proprio agio su un terreno di gioco piccolo. Qui alla Roma siamo abituati ad allenarci con campi larghi, per creare gioco. In un percorso di crescita dobbiamo anche migliorare nel saper soffrire, la squadra sta migliorando in questo. Il salvataggio di Parodi non è stato casuale, probabilmente in un’altra gara si sarebbe fermato“.