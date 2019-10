Roma Primavera, De Rossi: “Fisicamente siamo al top, voglio continuità. Genoa temibile”

Domani la Primavera torna in campo. Alle 11 al Tre Fontane i giallorossi sfidano il Genoa. Alla vigilia della partita ha parlato l’allenatore Alberto De Rossi: “La Roma cerca continuità e conferma di un momento positivo della squadra, che ricerchiamo dall’inizio del campionato – le sue parole a Roma TV -. Continuità sia di risultati che di prestazioni, l’inizio non è andato benissimo, ma abbiamo ritrovato la strada giusta. Fisicamente i calciatori stanno bene, li ho dovuto quasi fermare questa mattina in allenamento, siamo al picco della condizione psico-fisica, non avevo mai visto una rifinitura così, dobbiamo portarla in gara. Sarà una partita difficile, contro il Genoa che è la rivelazione del campionato. Davanti hanno giocatori forti, a centrocampo sono ben assortiti e propongono cose positive, li abbiamo studiati a fondo, sono degli avversari temibili”.