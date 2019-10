Primavera, De Rossi: “Dopo il gol subito siamo caduti in depressione. Vittoria di importanza clamorosa”

La Roma Primavera centra una vittoria fondamentale in casa del Napoli. Tre punti arrivati al termine di una prestazione di grande carattere, in rimonta dopo il vantaggio dei partenopei. Alberto De Rossi, tecnico della squadra giallorossa, ha commentato il match ai microfoni di ‘Roma Tv’: “Abbiamo preso un gol che ci ha fatto cadere in depressione sportiva, la squadra però nella fase centrale del primo tempo ha ripreso a giocare, al di là di un contropiede subìto abbiamo fatto bene. Adesso teniamo un po’ meglio il campo e questo è importante, la vittoria di oggi è di un’importanza clamorosa, ce la godiamo e penseremo al Genoa. Le squadre del campionato Primavera sono ormai delle seconde squadre e ogni match è difficile, quindi dobbiamo prepararci per le prossime che saranno difficili”.