Roma Primavera, De Rossi: “Domani affronteremo un Verona che si sta riprendendo”

Giallorossi pronti per la prossima sfida di campionato con l'Hellas Verona, in programma domani alle ore 10:30

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni del club alla vigilia della sfida di campionato con l'Hellas Verona, in programma domani alle ore 10:30. Queste le sue dichiarazioni: "La medicina migliore è giocare e nei tempi che abbiamo appena passato e superato per il Covid19, la cosa più brutta era allenarsi sempre ma non giocare mai, perciò questo noi ce lo ricordiamo. Per i ragazzi anche se giochiamo una partita ogni 3 giorni bisogna mantenere la gioia di giocare e sommata alla grande professionalità che hanno ce l'hanno tutta perciò i problemi di stanchezza non esistono".