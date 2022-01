Roma Primavera, De Rossi: “Dobbiamo continuare nella nostra marcia”

Domani alle 11 la gara contro il Lecce. La squadra giallorossa è ancora imbattuta in campionato

“Sembra che ogni vittoria sia un fatto dovuto, invece non è così. Abbiamo battuto una squadra fortissima e la classifica ne è testimone. Poi abbiamo superato tantissime difficoltà e forse questo è il lato più positivo della vittoria di Cagliari. Ora approcciamo a quest’altra partita contro un avversario altrettanto difficile che gioca in maniera diversa, ma è sempre temibile. Le partite che abbiamo visionato hanno confermato questa qualità che c’è dentro la squadra. Non hanno tutti i punti che meriterebbero, però speriamo di non farli cominciare da domani perchè noi dobbiamo continuare nella nostra marcia“.