Roma Primavera, De Rossi: “Contro l’Atalanta sarà una sfida equilibrata”

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un’intervista a RomaTV per presentare la sfida di domani che i giallorossi disputeranno alle 10 contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

Come arrivate alla sfida contro l’Atalanta?

“Noi siamo euforici perché i risultati buoni portano entusiasmo, è un periodo molto lungo in cui andiamo bene”.

Cosa non vuole vedere?

“Non voglio vedere passaggi a vuoto che abbiamo avuto, dobbiamo utilizzare la partita come considerazione della loro formazione, a volte ci arrabbiamo per questo. Per loro la partita non deve essere solo la vittoria, serve continuità in maniera totale perché devono essere pronti a giocare in Prima Squadra”.

Che partita si aspetta?

“Sono sicuro che sarà una partita aperta ed equilibrata che conta molto”.