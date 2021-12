Roma Primavera, De Rossi: “Col Cosenza abbiamo dimostrato maturità”

La Roma Primavera accede ai quarti di finale di Coppa Italia grazie al successo per 2-0 sul Cosenza. "Non era facile", ammette il tecnico

La Roma meglio nella ripresa. Durante l’intervallo ha usato qualche parola particolare? Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. In campo non è facile venire a capo di una partita in cui trovi pochi spazi e in cui l’avversario è organizzatissimo, temibile anche in fase di ripartenza. La vittoria è arrivata anche con un pizzico di maturità da parte della squadra