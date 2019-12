Roma Primavera, De Rossi: “Bello vedere giocare così i ragazzi”

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato al termine della sfida vinta dalla sua squadra contro il Cagliari. Queste le parole del tecnico giallosso a RomaTV:

Vittoria importante e non scontata.

“Abbiamo fatto questa considerazione con i ragazzi nello spogliatoio poco fa, quest’anno con le prime in classifica abbiamo sempre fatto bene. Abbiamo fatto meno bene in altre partite, dove dovevamo essere più protagonisti. Vedere i ragazzi giocare con questa voglia e personalità, in casa di una grande e dopo lo svantaggio iniziale, è una bella cosa”.

Questa è la Roma che vuole vedere?

“Sì, lo diciamo dall’inizio che ricerchiamo la continuità. Capisco che il campionato è difficile per tutti, però i valori ci sono, siamo una squadra forte con un gruppo importante. Dobbiamo aspirare a qualcosa di meglio di quanto fatto fino ad ora. Dobbiamo essere sempre dentro la partita, cerchiamo di crescere in questo”.

Tutti i singoli si sono fatti trovare pronti, è la forza di questo gruppo?

“È vero e lo sottolineo, farsi trovare pronti per entrare e cambiare la partita e stravolgere la partita è fondamentale. In questo campionato ci sono 5 cambi, praticamente mezza squadra. Se i cambi entrano bene, possono cambiare lo svolgimento dell’incontro. Stanno lavorando tutti bene, qualcuno che sta fuori non si sente escluso e questo è fondamentale. Giocheremo sempre propositivi, senza tener conto dei nostri limiti. Io devo formare questi ragazzi e, facendoli passare attraverso delle difficoltà, possono crescere”.