Roma Primavera, De Rossi: “Ascoli in un buon momento, se entriamo sottotono diventa imbattibile”

Guai a sottovautare l’Ascoli, nonostante l’ultimo posto in classifica. Domani la Roma Primavera, capolista, è attesa da un testa-coda insidioso in trasferta e il tecnico Alberto De Rossi non vuoe assolutamente cali di concentrazione. “Nel primo periodo i ragazzi sembravano imbattibili, poi alla ripresa sembravamo come le altre mentre questo periodo è quello giusto. Siamo una squadra che se la gioca con tutti e impone il suo gioco”, le parole dell’allenatore della Roma ai microfoni della tv ufficiale.

“L’approccio – prosegue Alberto De Rossi – non è mai mancato, a parte i primi 20 minuti col Verona. Sarà una conferma che i ragazzi la prenderanno sempre come la devono prendere, gli avversari diventano imbattibili se noi entriamo sottotono. Basta poco e la partita può mettersi male, e noi non lo vogliamo. L’Ascoli viene da tre risultati buonissimi, anche la sconfitta a Bergamo dove per larghi tratti ha giocato alla pari con l’Atalanta. Hanno trovato l’equilibrio, stanno trovando prestazioni. Dovremo mettere attenzione, sacrificio e sudore, altrimenti andiamo incontro a sorprese negative”.