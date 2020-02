Roma Primavera, De Rossi: “Abbiamo ritrovato unità di intenti. Ci teniamo la prestazione”

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato al termine della sfida vinta dalla sua squadra per 3 a 1 sull’Hellas, risultato però che non ha permesso ai giovani romanisti di proseguire il cammino in Coppa Italia. Queste le parole del tecnico giallorosso a Roma TV:

De Rossi, la Roma ha sfiorato l’impresa.

“Ci teniamo la partita fatta perché abbiamo ritrovato la squadra, abbiamo ritrovato unita d’intenti, tutti noi abbiamo gli stessi obiettivi e vogliamo arrivare il più in alto possibile con la Roma”.

Cosa è piaciuto maggiormente?

“Mi sono piaciute tante cose, mi è dispiaciuto che sul 3-1 la partita si sia un po’ bloccata, per almeno 9’ non si è più giocato e questa cosa va valutata”.

Si può ripartire da questa prestazione?

“L’ho appena detto, noi dobbiamo fare quest’ultima parte di stagione da Roma, come abbiamo fatto oggi che abbiamo vinto 3-1. Il problema sono tante partite che ci hanno condannato a sconfitte tramite brutte prestazioni, le prestazioni da Roma le sottolineiamo”.