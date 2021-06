Roma Primavera, chiusa la stagione: chi saluta e i nuovi protagonisti

Verso la conferma Alberto De Rossi, nonostante l'addio di parte del suo staff. Darboe e Zalewski passano tra i protagonisti, Mastrantonio e Afena-Gyan confermati

Valerio Salviani

La Roma Primavera ha chiuso ieri la sua stagione. Il sogno scudetto, che a inizio campionato sembrava possibile, è svanito al primo turno delle Final Six. I baby giallorossi si sono arresi contro l'Atalanta e hanno detto addio alla possibilità del titolo, che manca dal 2016. Ieri a Sassuolo si è chiuso un ciclo ed è già tempo di pensare all'anno che verrà. Il primo pensiero va ad Alberto De Rossi, unico punto fermo stagione dopo stagione. L'aria di divorzio si è dissipata e, a meno di sorprese, il papà di Daniele sarà il tecnico dei baby anche il prossimo anno, nonostante sia certo l'addio di parte del suo staff, che verrà ricostruito. Il contratto in scadenza sarà rinnovato a breve per almeno una stagione, poi si deciderà il da farsi.

Roma Primavera 2021/22: addii, conferme e nuovi arrivi

Chi è sicuro di lasciare è Ebrima Darboe. Questa era l'ultima stagione per i 2001 in Primavera, dal prossimo anno dovranno trovare la loro strada nel calcio dei grandi. Per il centrocampista il passo verso la prima squadra sarebbe stato compiuto in ogni caso e presto dovrebbe arrivare il rinnovo di contratto. Lasciano per l'età anche Tall e Providence, quest'ultimo probabilmente tra i convocati per il ritiro con Mourinho.

Pronti a lasciare la Primavera anche molti 2002. Tra questi Nicola Zalewski, uno dei migliori in stagione e già nel giro della prima squadra. Anche lui come Providence parteciperà al ritiro, poi il club deciderà se cederlo in prestito o tenerlo in rosa. Verso il salto con i grandi anche Boer, Bove, Milanese, Podgoreanu e Tripi. Mentre dovrebbero restare in Primavera i 2002 Ciervo, Ndiaye, Feratovic, Vicario e Bamba. Saliranno certamente dall'under 18 Fatiganti, Tahirovic e Oliveras, che si sono già messi in mostra in questa stagione. Li seguiranno Volpato, Pagano, Giorcelli (tutti e tre della scuderia di Totti), Evangelisti, Louakima e Cassano. Il 2003 Afena-Gyan, arrivato ufficialmente lo scorso marzo, sarà il punto di rifermento in attacco. In porta largo a Mastrantonio, tra i giocatori su cui la Roma punta maggiormente e già titolare nella seconda metà di questo campionato nonostante sia nato nel 2004.