Roma Primavera, Bove: “Prima ci andava tutto bene, ora la palla non entra. Sbagliamo l’approccio”

La Roma perde il primo in classifica, scavalcata dalla Sampdoria dopo l’1-1 contro la Fiorentina. Pareggio sudato per i giallorossi al termine di una partita lottata. Nel postgara le parole di Edoardo Bove ai canali ufficiali del club:

Che difficoltà avete trovato in campo?

Abbiamo trovato difficoltà nell’uscita in pressione. Loro ci pressavano bene, non avevano paura di giocare e ci hanno messo in difficoltà da quel punto di vista. La nostra squadra si è allungata e per loro è stato facile trovare passaggi filtranti e arrivare prima nella nostra porta. Siamo comunque stati bravi a non mollare, ci teniamo il pareggio ed è un passo avanti rispetto alla scorsa partita dove non abbiamo brillato.

Finalizzate poco?

Sì, è una parte del nostro problema. A inizio campionato ci andava tutto bene, ogni pallone messo dentro l’area era gol. Ora la palla non entra e siamo costretti a ricostruire e ci troviamo in difficoltà. Il problema è mentale, di approccio sulle seconde palle, arriviamo dopo. Sbagliamo l’approccio. La testa è fondamentale per giocare a calcio, ma da questo punto di vista abbiamo fatto bene.

Pesa l’inizio perfetto di campionato fino alla sospensione?

No, non ci pesa anzi la pressione ci esalta. Ci divertiamo a giocare sotto pressione. Il problema ultimamente è l’approccio alla gara, un po’ deleterio, ma oggi abbiamo dimostrato di esserci con la testa, non abbiamo mollato fino alla fine e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. I numeri parlano chiaro, fino ad oggi eravamo in vetta. Ora siamo secondi ma continuiamo su questa strada senza mollare, ci toglieremo tantissime soddisfazioni.