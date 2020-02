Roma Primavera, Bove: “Ci siamo distratti, proveremo a qualificarci nella gara di ritorno”

Edoardo Bove, subentrato nella ripresa del match tra Roma Primavera ed Hellas Verona, parla della sconfitta dei giallorossi nella semifinale di Coppa Italia. Queste le sue parole alla tv del club:

“Ci siamo distratti un po’, loro hanno giocato bene, questo è un campo difficile, con un vento fortissimo. Non siamo stati bravi sulle seconde palle e sulle giocate sporche, ora pensiamo alla gara di ritorno perché non è finito niente. Il mister ci ha detto di stare tranquilli, alla fine del secondo tempo ci siamo scoperti per cercare il gol e ci siamo esposti a qualche contropiede avversario. Al ritorno cercheremo di fare meglio, per prendere la qualificazione. Dobbiamo prendere la partita di Bergamo come esempio: quando giocheremo tutte le partite così potremmo dire di aver fatto un buon lavoro. Invece ci distraiamo troppo: ora testa alla prossima. Io sto bene, dopo l’infortunio, sono rientrato, e sto bene con i miei compagni”.